Apple TV+ è disponibile da oggi su Sky Q anche in Italia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da oggi i clienti Sky in Italia, ma anche Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, potranno consultare i contenuti Apple TV+ direttamente su Sky Q. Apple TV+ è arrivata finalmente su Sky Q anche in Italia, dopo essere approdata in Irlanda, Germania, Austria e Regno Unito (dove è disponibile anche su Sky Glass, il nuovo TV in streaming con dentro Sky, novità che nel nostro Paese arriverà nel corso del 2022). Dalla pluripremiata serie comedy Ted Lasso a The Morning Show, gli abbonati a entrambi i servizi potranno accedere agli Apple Original direttamente da Sky Q, con nuovi contenuti esclusivi ogni mese, senza pubblicità e on demand. Gli abbonati Sky Q possono trovare Apple TV+ nella sezione App e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dai clienti Sky in, maRegno Unito, Irlanda, Germania e Austria, potranno consultare i contenutiTV+ direttamente su Sky Q.TV+ è arrivata finalmente su Sky Qin, dopo essere approdata in Irlanda, Germania, Austria e Regno Unito (dove èsu Sky Glass, il nuovo TV in streaming con dentro Sky, novità che nel nostro Paese arriverà nel corso del 2022). Dalla pluripremiata serie comedy Ted Lasso a The Morning Show, gli abbonati a entrambi i servizi potranno accedere agliOriginal direttamente da Sky Q, con nuovi contenuti esclusivi ogni mese, senza pubblicità e on demand. Gli abbonati Sky Q possono trovareTV+ nella sezione App e ...

