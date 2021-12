Antonella Grandinetti | “Legge Psicologi | abbiamo vinto una grande battaglia”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Monica?De Santis “Ci vorrà qualche mese prima che il servizio possa essere attivo. Dobbiamo ora andare per step, e di sicuro la prima cosa da fare è la formazione di coloro che dovranno essereci di base”. A parlare è la psicologa salernitana, presidente della Commissione Sanità dell’Ordine degli Psciologi Campani che commenta il via libera della Corte Costituzionale alladella Regione Campania che ha istituito presso i distretti sanitari delle ASL il Servizio dia di base. “presentato la nostra proposta nel 2020 prima al consiglio regionale che l’ha approvata all’unanimità. Poi però fu bocciata dal?Governo. Da qui il ricorso al Tar, eravamo in attesa della sentenza, quando è arrivata ieri, siamo stati colti alla sprovvista, ...