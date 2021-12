Animali Fantastici | i segreti di Silente dal 13 aprile solo al cinema

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Warner Bros. Pictures presenta una produzione Heyday Films, un film di David Yates,– Idi. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Chi compone il cast di: idi? l film presenta un cast guidato dal premio Oscar® Eddie Redmayne (“La teoria del tutto”), il due volte candidato all’Oscar® Jude Law (“Ritorno a Cold Mountain”, “Il talento di Mr. Ripley”), con Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen. Non c’è, con nostro dispiacere, Johnny Depp. Cast Tecnico David Yates ha diretto– Idi ...

Advertising

WarnerBrosIta : Siete invitati a tornare alla magia. Animali fantastici - I segreti di Silente | Solo al cinema dal 13 aprile.… - infoitcultura : 'Animali fantastici', ritorno a Hogwarts con i segreti di Silente - infoitcultura : Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente, il primo Trailer [VIDEO] - infoitcultura : Animali Fantastici: I segreti di Silente, svelato il trailer ufficiale - infoitcultura : 'Animali fantastici - I segreti di Silente' - trailer -

Ultime Notizie dalla rete : Animali Fantastici

... No Way Home, un divertente video del cast chiede di non fare spoiler Moonfall: ecco i primi 5 catastrofici minuti del nuovo film di Roland Emmerich: I Segreti di Silente, online ...Tra pochi mesi la sua collezione è destinata ad aumentare con l'uscita nelle sale die dove trovarli: I segreti di Silente , di cui è stato diffuso ieri il trailer . QUI potete ...In particolar modo, il trailer ufficiale di Animali Fantastici - I Segreti di Silente ci permette di vedere Mads Mikkelsen nei panni di Gellert Grindelwald, che già avevamo visto nel recente teaser. A ...Ancora una volta diretto da David Yates, arriverà al cinema la prossima primavera > Harry Potter. Bacchette in alto: è arrivato il primo trailer di Animali fantastici: I segreti di Silente, terzo capi ...