Aniasa - Aspettando il nuovo presidente | si celebra il quadriennio targato Archiapatti

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi, 15 dicembre, il consiglio disceglierà il, che verrà però annunciato solo a gennaio, al momento dell'entrata in carica. Come da statuto, sarà probabilmente un'emanazione del mondo del noleggio a lungo termine: dai rumors emerge il nome dell'ad di un importante gruppo olandese... Intanto, ieri sera, allo Spazio Novecento di Roma, l'evento "Next Mobility-Pay-per-use: il motore della transizione ecologica" hato la (non facile) presidenza di Massimiliano. Alla serata ha partecipato, tra gli altri, il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, che ha sottolineato come i numeri di crescita del Pil stiano dando ragione al governo Draghi: "Siamo a +6,5%, quando ad aprile si pensava a un +4,5%. Sono buone anche le ...