(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aurelio, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Verona Aurelio, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Verona. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.– «È una conferma di quello che si diceva in questi giorni: abbiamo la possibilità di utilizzare tutti i giocatori, l’abbiamo fatto in maniera massiccia rispetto a domenica. La squadra ha risposto bene, siamo soddisfatti». VERONA – «Abbiamo fatto esperienza con loro, avevamo le idee più chiare rispetto a prima. Molte individualità erano diverse, è venuta fuori la partita che volevamo fare. Abbiamo il rammarico dell’ad, che ci toglie un po’ di ...

Advertising

CalcioNews24 : #Andreazzoli: «Soddisfatto del mio #Empoli. #Haas? Penso sia un infortunio grave» - anteprima24 : ** #Empoli, #Andreazzoli: 'Sono soddisfatto, vittoria figlia di una bella alchimia' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Andreazzoli Soddisfatto

Aurelio, allenatore dell'Empoli, ha parlato al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Verona Aurelio, allenatore dell'Empoli, ha parlato al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Verona. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. EMPOLI - "È una conferma di quello che si diceva ...Commenta per primo Aurelio, allenatore dell' Empoli, presenta in conferenza stampa la sfida di Coppa Italia con l'... Sonodel lavoro fatto nel passato e addirittura anche del ...Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Verona Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine del match di Copp ...Oggi contro il Verona (ore 15) la formazione di mister Andreazzoli cerca il passaggio del turno. Squadra inedita e chance per chi ha giocato meno, a cominciare da bomber Mancuso in attacco ...