Analisi Qualità - Com'è fatta la Hyundai i20 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo Qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Hyundai i20. La vettura segue l'approccio di Hyundai alla Qualità, fatto di materiali semplici, design gradevole e assemblaggi curati. Il tutto senza dimenticare il contenimento dei costi di produzione. Lo si nota per esempio dalla verniciatura, che è priva di trasparente non soltanto nel vano motore, ma anche nel dorso del portellone e sulle lamiere attorno alla sua apertura; in compenso, i panelli della carrozzeria sono ben allineati, eccezion fatta per il cofano a coperchio. Nell'abitacolo domina la plastica rigida, ma pure qui il montaggio è fatto con cura e, grazie anche ai comandi piacevoli da ...

