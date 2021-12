Amici | anticipazioni del 19 dicembre | ospiti | classifica e maglie

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Domenica 19, su Canale 5,tornerà con un nuovo appuntamento pomeridiano. Gli allievi, dopo essersi impegnati per tutta la settimana, si esibiranno in studio con sorprendenti performance. Alcuni di loro rischieranno di dover lasciare il posto ai loro sfidanti, mentre altri avranno a che fare con i commenti pungenti dei professori. In questa puntata, ci sarannoimperdibili che, sicuramente, faranno battere il cuore ai più nostalgici. In particolare, Maria De Filippi accoglierà in trasmissione Deddy, uno dei protagonisti più amati della scorsa edizione del talent show. Potrebbe interessarti: Quando inizia il serale diCosmary perde la maglia Nella prossima puntata di, Alex, Albe ed Elena dovranno prendere parte alle sfide settimanali. Le loro ultime performance, ...

Ledella nuova puntata di21 La Pettinelli ha poi parlando del nuovo inedito di Albe , che ancora non è stato presentato ad: "Il tuo percorso è fermo. Mi rode. ...
Anna Pettinelli affronta Albe e lo mette in guardia sul suo futuro ad Amici. Albe è arrivato ultimo nella classifica stilata da Sabrina Ferilli e per questo è finito automaticamente in sfida. Un risul ...Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 in programma domenica 19 dicembre dalle 14 in poi su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le nuove sfide che vedono coinvolti g ...