Amici 21 anticipazioni | LDA insiste e conquista un nuovo risultato

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Avanza il successo di LDA, allievo di Rudy Zerbi in corsa addi Maria De Filippi, con untraguardo che il 18enne segna in queste ore su Spotify Italia. Si tratta del volume di stream che il figlio di Gigi D’Alessio ha ad oggi registrato con l’inedito di debutto al talent. Di recente il brano aveva fatto segnare al 18enne il più alto numero di ascolti rispetto a ogni altro inedito lanciato al talent in corso, fino ad aggiudicarsi il disco d’oro. E dal momento che gli ascolti continuano ad aumentare, le stime di vendita del singolo di successo prevedono il raggiungimento del primo disco di platino per il 18enne.21 cambia programmazione: cosa accade in vista del Natale Le ultimetv preannunciano l'ultima ...