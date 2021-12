“Amici 21”, anticipazioni della prossima puntata: super ospite in studio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È già stata registrata la prossima puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 19 dicembre 2021 su Canale Cinque Proprio mentre su Canale Cinque si concludeva la puntata di Amici, Maria De Filippi era già chiusa in studio con gli allievi e i professori a registrare la prossima, che andrà L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È già stata registrata ladidi Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 19 dicembre 2021 su Canale Cinque Proprio mentre su Canale Cinque si concludeva ladi, Maria De Filippi era già chiusa incon gli allievi e i professori a registrare la, che andrà L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Quellochetutti1 : ??ATTENZIONE?? Vi ricapotolo tutto ciò che c'è da leggere sulle Anticipazioni di #Amici21: -Anticipazioni Generali… - serenitybxxch : ??#Amici, le anticipazioni tv del 19 dicembre 2021: LDA non vince la gara interna - Graziel28460337 : #PRELEMI viste le anticipazioni toppi iniziamo a fare acquisti prevedo che dal 21 al 24 serviranno amici che portan… - Quellochetutti1 : Avete già letto le anticipazioni dettagliate sui Cantanti di #Amici21? C'è scritto tutto nei minimi dettagli ????… - bollicine00 : @Gif_di_Tina E ti do uno scoop: la mette ovunque perché la maggior parte delle persone guardano amici per lei. Quan… -