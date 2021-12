Amadeus si scaglia contro i Jalisse | Meglio lavorare che lamentarsi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tanto tempo fa, c'era un eccellente conduttore che era un po' come un artista delle luci. Ha attirato l'attenzione dei media alla vigilia del suo primo festival musicale, poi è stato travolto dalla polemica (piuttosto falsa, va detto) con accuse di "discriminazione sessuale". Era il simbolo del conduttore semplice e libero da qualsiasi influenza astuta. Ed è per questa vittima perfetta della giocoleria televisiva. Ma ora, dopo varie vicissitudini quel conduttore non esiste più,ha detto basta. Dopo qualche giorno di polemiche sugli esclusi da Sanremo 2022,ha deciso di rispondere per le rime a tutti, soprattutto alle rimostranze deiche hanno pubblicato questo messaggio sui loro social: "Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni deidal Festival di ...

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus scaglia

Corriere dello Sport.it

