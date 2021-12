Alvaro Morte e la lotta contro il cancro alla coscia | “Ho temuto di perdere la gamba | pensavo di morire” Il racconto del ‘Professore’ de La Casa di Carta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In un recente incon la stampa,– ‘Il professore’ della serie Netflix Ladi– ha raccontato di aver passato un periodo molto difficile, prima del successo. Come riportato da Fanpage, quando l’attore aveva 30 anni ha combattutounsinistra: “Hodiladi“, ha esordito. In seguito ha aggiunto: “Penso che la cosa più intelligente nella vita sia quella di trovare sempre qualcosa per cui brindare e io ne ho tante”. Dopo le terapie ed un percorso di guarigione non solo fisica ma anche mentale, adesso vive le cose in maniera diversa, con maggiore consapevolezza e ...