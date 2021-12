"Altro che reality". Ricordate Cristina del Grande Fratello? "Tutto pilotato", nuova bomba su Signorini (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cristina Plevani, la storica concorrente del Grande Fratello, torna a graffiare. E lo fa dalle colonne del settimane Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. “Concorrenti pilotati”, dice. Una vera doccia fredda che lascia tutti senza parole. Ma nulla di nuovo: molti ex gieffini, delusi dalle nuove edizioni, si sono scagliati contro Signorini. “Concorrenti pilotati. Se non ci fossero gli autori sarebbe di una noia mortale perché i gieffini non riuscirebbero a portare avanti il gioco”, continua la Plevani. “Format snaturato. Non ha più nulla a che vedere con l'originale”. Secondo la storica ex concorrente, ormai dimenticata dalla televisione, il Grande Fratello sarebbe cambiato inchinandosi alla logica dello share e della televisione. Ma, forse, la Plevani dimentica che dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)Plevani, la storica concorrente del, torna a graffiare. E lo fa dalle colonne del settimane Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. “Concorrenti pilotati”, dice. Una vera doccia fredda che lascia tutti senza parole. Ma nulla di nuovo: molti ex gieffini, delusi dalle nuove edizioni, si sono scagliati contro. “Concorrenti pilotati. Se non ci fossero gli autori sarebbe di una noia mortale perché i gieffini non riuscirebbero a portare avanti il gioco”, continua la Plevani. “Format snaturato. Non ha più nulla a che vedere con l'originale”. Secondo la storica ex concorrente, ormai dimenticata dalla televisione, ilsarebbe cambiato inchinandosi alla logica dello share e della televisione. Ma, forse, la Plevani dimentica che dal ...

