Allerta nelle Filippine per Tifone Rai: previsto l’impatto giovedì (Di mercoledì 15 dicembre 2021) entro poche ore si trasformerà in un Tifone equivalente a un uragano di categoria 1 La tempesta tropicale Rai è sempre più vicina alle Filippine e continua ad acquisire intensità, al punto che entro poche ore si trasformerà in un Tifone equivalente a un uragano di categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson. Complici Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021) entro poche ore si trasformerà in unequivalente a un uragano di categoria 1 La tempesta tropicale Rai è sempre più vicina allee continua ad acquisire intensità, al punto che entro poche ore si trasformerà in unequivalente a un uragano di categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson. Complici

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - ArpaPiemonte : Allerta gialla per nevicate diffuse fino a bassa quota dalla notte, in attenuazione dal pomeriggio di domani con l'… - tg2rai : Nel Lazio prime vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, da domani nelle altre regioni. Locatelli 'Nessuna al… - CaterinaBuffol1 : Google mi ha avvisato di un'allerta meteo nelle Filippine, per favore state attenti???? - pinkishh3ll : ALLERTA TRAMONTO NELLE STORIE DI INSTA -