Allenamento Juventus | assente Locatelli Il motivo

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)è stato uno dei giocatori dellaa non aver preso parte all’mattutino alla Continassa verso il Bologna Manuelè stato uno dei giocatori bianconeri ad aver dato forfait all’mattutino con il resto dei compagni alla Continassa in preparazione alla sfida col Bologna. Il centrocampista dellaè stato messo ko da una gastroenterite. L’ex Sassuolo, quindi, ha lavorato in palestra. Resta da capire se potrà essere completamente a disposizione di Massimiliano Allegri per il delicato match di sabato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Assenti di giornata: Chiellini, Locatelli, Alex Sandro, Pellegrini, oltre agli ovvi Dybala, Danilo, Ramsey e Chiesa, che si è visto dopo le 12.30 per un personalizzato in campo. Molto ... TORINO - La carica dei 200. Duecento tifosi hanno spinto la durante l' di questa mattina, come successo anche altre volte in passato accessibile su invito per i sostenitori più affiliati.