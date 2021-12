Allarme del ministro tedesco: «Siamo in deficit di vaccini» (Di giovedì 16 dicembre 2021) «Combatteremo la battaglia contro la pandemia con la massima determinazione. Non c’è più tempo da perdere». Nel suo primo appello al Bundestag nelle vesti di cancelliere Olaf Scholz promette esattamente ciò la maggioranza dei tedeschi si aspetta da lui, confermando che per il governo “Semaforo” la lotta al Covid rimane la priorità assoluta. Prima di squadernare i numeri del piano anti-contagio anticipato a fine novembre: «Su 30 milioni di vaccinazioni previste entro fine mese abbiamo già raggiunto quota 19 milioni. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 16 dicembre 2021) «Combatteremo la battaglia contro la pandemia con la massima determinazione. Non c’è più tempo da perdere». Nel suo primo appello al Bundestag nelle vesti di cancelliere Olaf Scholz promette esattamente ciò la maggioranza dei tedeschi si aspetta da lui, confermando che per il governo “Semaforo” la lotta al Covid rimane la priorità assoluta. Prima di squadernare i numeri del piano anti-contagio anticipato a fine novembre: «Su 30 milioni di vaccinazioni previste entro fine mese abbiamo già raggiunto quota 19 milioni. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Telecom lancia il terzo allarme utili, Vivendi va alla resa dei conti con Gubitosi MILANO - Telecom lancia il suo terzo allarme utili in un anno, perché i ricavi della telefonia fissa sono inferiori alle attese a causa ...2021 sarà in calo a due cifre (13 - 15% e non più del 9% come ...

NELLA NOTTE FUGA DI GAS A SAN FERMO. RIPARATO IL GUASTO, TRAFFICO NORMALE GIA' DALL'ALBA Notte di lavoro per Polizia locale, Vigili del fuoco e tecnici di Megareti a causa di una massiccia fuga di gas in centro storico. L'allarme è scattato verso le ore 22 nella zona tra stradone San Fermo e Ponte Navi, quando un odore molto forte ...

Quattromila pazienti in terapia intensiva durante le vacanze di Natale: allarme del governo francese Fanpage.it Allarme del ministro tedesco: «Siamo in deficit di vaccini» Nel suo primo appello al Bundestag nelle vesti di cancelliere, Olaf Scholz lancia la lotta alla pandemia del nuovo governo, ma è una guerra con poche armi: «Abbiamo ordinato troppe poche dosi» annunci ...

Test agli arrivi, Draghi replica all’Ue: «L’Omicron va veloce» La misura sarà discussa oggi al Consiglio europeo. Bruxelles: «La stretta non sia sproporzionata, l'Italia ci ha informato in ritardo» I contagi da variante Omicron nel Regno Unito sono raddoppiati: d ...

