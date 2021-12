Alla scoperta dell'acido polilattico, nuovo ingrediente super star per la biostimolazione del viso (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Obiettivo: ridensificare. È questa la promessa dell’acido polilattico, un polimero che fa il suo ingresso in medicina estetica in una veste del tutto nuova. «Questa molecola è già nota da qualche anno agli esperti del settore, ma la ricerca ha permesso di impiegarla in una diversa concentrazione per renderla più performante. Nove centimetri cubi di questa sostanza equivalgono a nove fiale di filler a base di acido ialuronico e collage», spiega il dottor Pierluigi Canta, chirurgo plastico a Roma e Napoli. Attraverso la biostimolazione Efficace, l’acido polilattico è tra i filler iniettabili più sicuri sul mercato e che garantiscono una pelle fresca e tonica già in sole due sedute. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Obiettivo: ridensificare. È questa la promessa, un polimero che fa il suo ingresso in medicina estetica in una veste del tutto nuova. «Questa molecola è già nota da qualche anno agli esperti del settore, ma la ricerca ha permesso di impiegarla in una diversa concentrazione per renderla più performante. Nove centimetri cubi di questa sostanza equivalgono a nove fiale di filler a base diialuronico e collage», spiega il dottor Pierluigi Canta, chirurgo plastico a Roma e Napoli. Attraverso laEfficace, l’è tra i filler iniettabili più sicuri sul mercato e che garantiscono una pelle fresca e tonica già in sole due sedute. ...

Advertising

ItalyMFA : #ConfAmb2021 | “Lo Sapevi che?” In vista della Conferenza Ambasciatori e Ambasciatrici il 20-21 dicembre a Roma, ti… - MediasetPlay : Continua il nostro viaggio alla scoperta del backstage della seconda puntata di #Uà ? Claudio Baglioni vi aspetta… - ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - DaniaFalzolgher : 'Puoi continuare a somministrare booster alla tua popolazione,ma non sarà mai al sicuro finché altre persone nel mo… - emalombardini : Alla scoperta dei Ladaniva, fra la chanson francese ed il folk armeno -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta Fontana: 'In Lombardia sarà un bianco Natale'. Ma salgono i contagi 'Non abbassiamo la guardia, vacciniamoci e manteniamo le regole di distanziamento' è l'appello di Fontana, anche alla luce della scoperta in Lombardia di quattro casi di variante Omicron. Le terze ...

Marte, Facebook, genetica: i libri del 2021 da leggere assolutamente La scoperta casuale dell'arsenico , quella angosciante dei buchi neri e quella letale del cianuro e ...fragili - da Fritz Haber a Karl Schwarzschild passando per Albert Einstein - ritratti alla ...

Alla scoperta dei miti dell’antica Luna LA NAZIONE Scoperta una "cantata" dedicata alla città E’ opera di Nicolò Zingarelli e risale al 1798: verrà proposta il 23 dicembre al Pergolesi. Realizzato anche un libro ...

I giovani alla scoperta dei Beni Culturali Venerdì 17 dicembre alle 18, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna, nuovo appuntamento nell’ambito della Sezione Incontri d’Autore: I giovani alla scoperta dei Beni Culturali – Metodi efficaci di coinvo ...

'Non abbassiamo la guardia, vacciniamoci e manteniamo le regole di distanziamento' è l'appello di Fontana, ancheluce dellain Lombardia di quattro casi di variante Omicron. Le terze ...Lacasuale dell'arsenico , quella angosciante dei buchi neri e quella letale del cianuro e ...fragili - da Fritz Haber a Karl Schwarzschild passando per Albert Einstein - ritratti...E’ opera di Nicolò Zingarelli e risale al 1798: verrà proposta il 23 dicembre al Pergolesi. Realizzato anche un libro ...Venerdì 17 dicembre alle 18, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna, nuovo appuntamento nell’ambito della Sezione Incontri d’Autore: I giovani alla scoperta dei Beni Culturali – Metodi efficaci di coinvo ...