Alla frontiera della vergogna polacca Dove l’indifferenza uccide come la fame Colloquio con l’attivista italiana per i diritti umani | Cavazzini | “Non sappiamo quanti cadaveri ci siano in quei boschi”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Una linea fatta di infiniti punti, di infiniti nodi, infiniti attraversamenti. Ogni punto una storia, ogni nodo un pugno di esistenze. Ogni attraversamento una crepa che si apre. È la. Non è un luogo preciso, piuttosto la moltiplicazione di una serie di luoghi in perenne mutamento, che coincidono con la possibilità di finire da una parte o restare dall’altra”. NELLA TERRA DI NESSUNO. Sono state le pagine de Ladi Alessandro Leogrande a rivelare la strada a Silvia(nella foto). Sono state quelle pagine scritte da quel grande giornalista tarantino che ci ha lasciati troppo presto a convincere lei, trentenne milanese, a spendersi per aiutare gli ultimi in uno diluoghi del pianeta in cui i ricchi alzano muri e recinzioni per respingerepoveri primogeniti di un ...