Alibaba, dipendente accusa collega di molestie sessuali: l'azienda la licenzia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il gigante dell'e-commerce Alibaba, da qualche settimana, si trova su una graticola mediatica: l'azienda ha infatti licenziato lo scorso 25 novembre una dipendente che, pochi mesi prima, aveva denunciato di essere stata vittima di molestie sessuali durante un viaggio di lavoro ed aveva anche dichiarato che Alibaba non avrebbe gestito in modo idoneo la situazione, tutelandola come lei avrebbe richiesto. La notizia del licenziamento insieme ad alcune dichiarazioni fatte successivamente dalla donna, ha sollevato numerose polemiche ed ha posto nuovamente l'attenzione sul problema ormai noto delle molestie sessuali sul lavoro -e sulla gestione delle stesse- in Cina.

