Alfiere della Repubblica a 12 anni per aver assistito il padre malato di Alzheimer | la storia di Mattia

stato premiato con l'attestato diRepubblica a 12 anni Mattia Piccoli, di Concordia Sagittario (Venezia), per aver aiutato il padre che è stato colpito a 40 anni da alzheimer precoce. Il presidente Mattarella, stamani ha ...L'Mercedes infatti è stato protagonista al Castello di Windsor, dove ha ricevuto ufficialmente il titolo di Sir dal Principe Carlo. La nomina per Hamilton era arrivata alla fine dello ...È stato premiato con l'attestato di Alfiere della Repubblica a 12 anni Mattia Piccoli, di Concordia Sagittario (Venezia), per aver aiutato il ...“Sei il nostro orgoglio Mattia”, hanno rimarcato dall’amministrazione comunale “Il nostro giovane concittadino Mattia Piccoli, 12 anni, è stato nominato “Alfiere della Repubblica” per il fondamentale ...