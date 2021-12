Alex Belli squalificato dal GF Vip dopo l’incontro con Delia | Soleil trova dei bigliettini lasciati da lui in casa VIDEO

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)è statodal GF Vip in quanto durante il confronto con sua moglieha infranto il regolamento e l’ha abbracciata. Questo gesto, dunque, avrebbe dovuto porre fine alla presenza dell’attore all’interno del reality show, ma così non è stato. Nello specifico, infatti, l’ex gieffino sta continuando a far parlare di sé L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

alessacuozzo : RT @gieffepparo: l'incompetenza totale degli autori che, mentre registravano il record stagionale di share, sbattevano alex belli fuori la… - alessacuozzo : RT @ilCassandro: Io ho finito tutti gli aggettivi, disponibili nell’ampio repertorio della lingua italiana, adatti a descrivere le mirabola… - alessacuozzo : RT @elebenny98: Ho girato sul 55 e Alex Belli non è in casa #GFVIP - VittorioMastro8 : RT @Ms_Porkuss: Miriana farai la fine di ALEX BELLI. #gfvip - alessacuozzo : RT @michicima: Io mi rifiuto di guardare e commentare questa gente di merda che sa solo sparlare alle spalle Ridateci il nostro Man Alex Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

La storia d'amore trae Delia Duran sembra non essersi conclusa. Dopo aver perso la testa per Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip , sebbene sempre attento a giustificare questa vicinanza con la scusa ...Katarina Raniakova , ex moglie diospite a Casa Chi ha commentato l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 andata in onda lo scorso lunedì. La donna è stata molto dura con il suo ex marito definendo il suo ...Delia Duran a due giorni dall’uscita di Alex Belli dal GF Vip rompe il silenzio, svelando di sentirsi ancora umiliata dal comportamento del ...Delia Duran asfalta Alex e Soleil: “Trattata senza pietà, lei una provocatrice che non rispetta le donne”, le parole della moglie di Belli.