Alex Belli e la moglie Delia Duran sono tornati insieme? FOTO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la puntata shock del Gf VIP, andata in onda lunedì 13 dicembre, i telespettatori saranno sorpresi (o forse no) di scoprire che Alex Belli e la moglie Delia Duran sembrano essere già tornati insieme. Scopriamo tutti i dettagli e le FOTO esclusive della coppia. Leggi anche: Gf VIP nomination: chi sono i nominati del 13 dicembre? Alex Belli e… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la puntata shock del Gf VIP, andata in onda lunedì 13 dicembre, i telespettatori saranno sorpresi (o forse no) di scoprire chee lasembrano essere già. Scopriamo tutti i dettagli e leesclusive della coppia. Leggi anche: Gf VIP nomination: chii nominati del 13 dicembre?e… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Automan20769520 : DOVE SEI ALEX BELLI! VIENI FUORI, ALEX BELLI ?? @BELLIPRODUCTION #GFVIP #AridateceILBelli - blogtivvu : Lite feroce tra Alex Belli e Delia Duran in treno: “Lei gli avrebbe lanciato la fede” – FOTO - liturgiadellap : RT @GlamourTrash1: Buongiorno, lo scriverò fino a marzo, sono devastata per l’uscita di Alex Belli. Io non riesco a rassegnarmi. Buttatelo… - RealGossipland : Delia Duran ha perdonato Alex Belli: avvistati mano nella mano a Roma I DETTAGLI QUI - Salvato44507430 : RT @SDevinu: Miriana è la nuova Alex Belli un incubo… #gfvip -