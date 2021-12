Alex Belli e Delia Duran litigano in treno: “Tre mesi di questa str**zata” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Avevamo lasciato Alex Belli e Delia Duran mano nella mano di fronte alla stazione Termini di Roma, in attesa del loro treno che li riportasse a casa. Un’immagine che strideva di fronte a quanto appena accaduto 24 ore prima dentro e fuori la Casa del Grande Fratello, con Delia che si era convinta a lasciare il marito dopo l’ennesimo bacio passionale tra lui e Soleil Sorge. Pace fatta? Sembrerebbe di no. Stando alla soffiata di un lettore di Novella 2000, Alex Belli e Delia si sarebbero resi protagonisti di una lite furibonda Durante il viaggio di rientro a Milano, con la donna che in uno scatto d’ira avrebbe sbattuto la fede sul tavolino del treno. Delia furiosa contro ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Avevamo lasciatomano nella mano di fronte alla stazione Termini di Roma, in attesa del loroche li riportasse a casa. Un’immagine che strideva di fronte a quanto appena accaduto 24 ore prima dentro e fuori la Casa del Grande Fratello, conche si era convinta a lasciare il marito dopo l’ennesimo bacio passionale tra lui e Soleil Sorge. Pace fatta? Sembrerebbe di no. Stando alla soffiata di un lettore di Novella 2000,si sarebbero resi protagonisti di una lite furibondate il viaggio di rientro a Milano, con la donna che in uno scatto d’ira avrebbe sbattuto la fede sul tavolino delfuriosa contro ...

