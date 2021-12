Alex Belli e Delia Duran di nuovo insieme dopo la lite al GF Vip: la rivelazione choc sull’attore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lunedì sera abbiamo visto Delia Duran e Alex Belli lasciare insieme la casa del Grande Fratello Vip. L’esito della loro lite in diretta ha sorpreso i fan del reality, che non pensavano di vedere il vippone uscire con la moglie, dopo che il suo avvicinamento a Soleil Sorge aveva lasciato credere a molti che fra loro potesse esservi molto più di una semplice amicizia. Ora che l’attore è fuori dalla Casa, in molti si chiedono come stiano le cose fra lui e la moglie, ma a quanto pare sono già emerse alcune indiscrezioni su di loro. Alex Belli e Delia Duran di nuovo insieme dopo la lite al Grande Fratello Vip: ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lunedì sera abbiamo vistolasciarela casa del Grande Fratello Vip. L’esito della loroin diretta ha sorpreso i fan del reality, che non pensavano di vedere il vippone uscire con la moglie,che il suo avvicinamento a Soleil Sorge aveva lasciato credere a molti che fra loro potesse esservi molto più di una semplice amicizia. Ora che l’attore è fuori dalla Casa, in molti si chiedono come stiano le cose fra lui e la moglie, ma a quanto pare sono già emerse alcune indiscrezioni su di loro.dilaal Grande Fratello Vip: ...

kimjichuxxs : RT @Azzurra______: Alex Belli, tre mesi fa: 'Quand'è che esce fuori il vero Aldo Montano? Dai, forza, vieni fuori!' Alla fine, ad uscirne… - faby_r82 : Mi spiace ma io a sti finti litigi dei coniugi Belli,con tanto di giornali paparazzi non credo. Volevano questo dal… - Michele41830954 : RT @GlamourTrash1: Aggiornamento delle 11:40, Alex Belli manchi come l’aria. #GFVIP - ileniaqueen89 : RT @nonsensemonde: Alex belli era il grande fratello e voi l’avete capito troppo tardi #gfvip adesso godetevi la diretta dalla residenza pe… - faby_r82 : @Azzurra181 No vabbè dai fate un altro pó di share...quattro giornali. La persona davanti che li riprende.Dopo che… -