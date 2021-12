Alessandro contro Ciprian e Andrea Nicole: “Buffoni, che figura di M” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andrea Nicole e Ciprian sono a tutti gli effetti una coppia e la puntata della “scelta” è stata trasmessa oggi pomeriggio. Una “scelta” anticipata da una notte passata insieme all’insaputa della redazione. “Partirei con delle scuse per la tempistica e le modalità” – ha esordito Andrea Nicole rivolgendosi ad Alessandro – “Ieri sera finita la puntata mi sfogo con la redazione e confesso loro di non stare bene. Una volta tornata a casa dopo un po’ mi suona il citofono. Era Ciprian. Abbiamo parlato e abbiamo passato la notte insieme. Inizialmente credevo fosse con la redazione, quando ho scoperto che era da solo mi è preso il panico. Ed ho commesso l’errore di non avvisare nessuno”. Alessandro ovviamente non ha preso bene la rivelazione: “Ti devo battere ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 dicembre 2021)sono a tutti gli effetti una coppia e la puntata della “scelta” è stata trasmessa oggi pomeriggio. Una “scelta” anticipata da una notte passata insieme all’insaputa della redazione. “Partirei con delle scuse per la tempistica e le modalità” – ha esorditorivolgendosi ad– “Ieri sera finita la puntata mi sfogo con la redazione e confesso loro di non stare bene. Una volta tornata a casa dopo un po’ mi suona il citofono. Era. Abbiamo parlato e abbiamo passato la notte insieme. Inizialmente credevo fosse con la redazione, quando ho scoperto che era da solo mi è preso il panico. Ed ho commesso l’errore di non avvisare nessuno”.ovviamente non ha preso bene la rivelazione: “Ti devo battere ...

