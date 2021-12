Alberto Contri, chi è il docente universitario preso di mira per le sue tesi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cosa sapere su : la lite con Andrea Scanzi e Antonio Caprarica. Sta scatenando il putiferio la polemica divampata ieri nel corso della trasmissione Carta Bianca: tra i protagonisti c’è Alberto Contri, un docente universitario che ha posizioni alquanto critiche rispetto all’attuale campagna vaccinale contro il Coronavirus. Il professore sarà protagonista di altre trasmissioni televisive. Ma ieri, nel corso di Carta Bianca, sono volate parole grosse tra lui e Andrea Scanzi e in seguito tra lui e Antonio Caprarica. Quest’ultimo ha anche annunciato una querela per quello che gli è stato detto in trasmissione. Oggetto del contendere era la campagna vaccinale e in particolare la possibilità di vaccinare i bambini. La tesi di Contri, che ha trovato la dura reazione di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cosa sapere su : la lite con Andrea Scanzi e Antonio Caprarica. Sta scatenando il putiferio la polemica divampata ieri nel corso della trasmissione Carta Bianca: tra i protagonisti c’è, unche ha posizioni alquanto critiche rispetto all’attuale campagna vaccinale contro il Coronavirus. Il professore sarà protagonista di altre trasmissioni televisive. Ma ieri, nel corso di Carta Bianca, sono volate parole grosse tra lui e Andrea Scanzi e in seguito tra lui e Antonio Caprarica. Quest’ultimo ha anche annunciato una querela per quello che gli è stato detto in trasmissione. Oggetto del contendere era la campagna vaccinale e in particolare la possibilità di vaccinare i bambini. Ladi, che ha trovato la dura reazione di ...

