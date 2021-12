Al via i vaccini ai bambini: psicologi, clown, giochi, cagnolini, musica e animazione nei 13 hub dedicati. Ecco giorni e orari (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ANCONA - Alleggerire l'ansia dell'attesa e aiutare i bambini a trascorrere il tempo dopo il vaccino: con questo intento alcuni dei 13 punti vaccinali destinati ai piccoli tra i 5 e gli 11 anni ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ANCONA - Alleggerire l'ansia dell'attesa e aiutare ia trascorrere il tempo dopo il vaccino: con questo intento alcuni dei 13 punti vaccinali destinati ai piccoli tra i 5 e gli 11 anni ...

Advertising

Tg3web : Dopo il via libera alla proroga dello stato d'emergenza fino al 31 marzo, il presidente del Consiglio Draghi illust… - petergomezblog : Vaccini, Cuba (sotto embargo) produce quelli proteici e ha quasi azzerato i morti in due mesi. Volontari italiani a… - valigiablu : Vaccini e green pass: critica alle tesi del filosofo Agamben - giovannalapazza : RT @Agenzia_Ansa: Vaccini: open day per i bambini giovedì 16 a Cagliari. E dalle 12 al via le prenotazioni on line #ANSA - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Vaccini: open day per i bambini giovedì 16 a Cagliari. E dalle 12 al via le prenotazioni on line #ANSA -