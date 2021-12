Al lavoro e sui mezzi di trasporto senza Green Pass: i controlli a Roma e provincia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continuano le attività di controllo della regolare certificazione verde nel territorio di Roma e provincia. Il bilancio è di tre persone sanzionate nella capitale, più altre 9 nel comune di Tivoli. La maggior parte viaggiava sui mezzi pubblici senza il regolare Green Pass, necessario dopo il nuovo decreto legge (6 dicembre 2021). Leggi anche: Scippo a Latina Scalo, 30enne nei guai I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno sanzionato, perché trovati sprovvisti di Green Pass, un 51enne del Bangladesh, all’interno del negozio di alimentari che gestisce nei pressi di piazza Conca d’Oro, una 57enne della provincia di Ferrara, a bordo di un autobus, e un 29enne del Sudan a bordo della metropolitana di linea. A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continuano le attività di controllo della regolare certificazione verde nel territorio di. Il bilancio è di tre persone sanzionate nella capitale, più altre 9 nel comune di Tivoli. La maggior parte viaggiava suipubbliciil regolare, necessario dopo il nuovo decreto legge (6 dicembre 2021). Leggi anche: Scippo a Latina Scalo, 30enne nei guai I Carabinieri della CompagniaMontesacro hanno sanzionato, perché trovati sprovvisti di, un 51enne del Bangladesh, all’interno del negozio di alimentari che gestisce nei pressi di piazza Conca d’Oro, una 57enne delladi Ferrara, a bordo di un autobus, e un 29enne del Sudan a bordo della metropolitana di linea. A ...

