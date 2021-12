Aguero si ritira per motivi di salute “E’ dura ma scelta giusta” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Kun è costretto a fermarsi definitivamente. A conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni, Sergio Aguero ha annunciato oggi in una conferenza stampa al Camp Nou che deve smettere di giocare. In lacrime, visibilmente commosso, l’ex Atletico e Manchester City ha faticato a prendere la parola, poi quello che tutti si aspettavano: “Questa conferenza è per comunicarvi che ho deciso di smettere di giocare a calcio da professionista. E’ un momento molto difficile ma sono comunque felice per questa decisione, perchè riguarda la mia salute”. Il 33enne attaccante argentino, lo scorso 30 ottobre, durante il match contro l’Alaves era stato costretto a uscire per un dolore toracico dopo uno scontro di gioco. Il club blaugrana non ha mai confermato ufficialmente che si trattasse di aritmia cardiaca ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Kun è costretto a fermarsi definitivamente. A conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni, Sergioha annunciato oggi in una conferenza stampa al Camp Nou che deve smettere di giocare. In lacrime, visibilmente commosso, l’ex Atletico e Manchester City ha faticato a prendere la parola, poi quello che tutti si aspettavano: “Questa conferenza è per comunicarvi che ho deciso di smettere di giocare a calcio da professionista. E’ un momento molto difficile ma sono comunque felice per questa decisione, perchè riguarda la mia”. Il 33enne attaccante argentino, lo scorso 30 ottobre,nte il match contro l’Alaves era stato costretto a uscire per un dolore toracico dopo uno scontro di gioco. Il club blaugrana non ha mai confermato ufficialmente che si trattasse di aritmia cardiaca ma ...

