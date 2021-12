Aguero si ritira | il messaggio di Totti | ' In bocca al lupo Kun'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA - Il Kunsi. L'attaccante argentino oggi in conferenza stampa ha confermato il suo addio a calcio per motivi di salute: "Sono momenti molto duri, ma sono anche contento della ...

fattoquotidiano : Barcellona, Sergio Aguero si ritira per un problema cardiaco: "È la decisione migliore per la mia salute"

ROMA - Il Kunsi. L'attaccante argentino oggi in conferenza stampa ha confermato il suo addio a calcio per motivi di salute: "Sono momenti molto duri, ma sono anche contento della decisione che ho ...Calcio 2021 - 2022 Serie A Squadra Napoli Napoli - Barcellona perde in anticipo uno dei suoi potenziali protagonisti. Sergio, infatti, ha annunciato quest'oggi nel corso di una conferenza stampa il suo addio al calcio giocato. L'attaccante argentino ha deciso di appendere le scarpette al chiodo a causa di problemi ...Grazie per il tuo calcio Aguero. Ti vogliamo tanto bene e questa sarà sempre la tua casa. Aguero si ritira, il saluto dell'Independiente: 'Ti vogliamo bene, questa sarà sempre la tua casa'. vedi lettu ...Ad assistere alla conferenza di addio di Sergio Aguero al Camp Nou c’era anche Pep Guardiola, volato a Barcellona da Manchester: la commozione ...