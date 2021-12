Aguero in lacrime: 'Smetto di giocare. Momento durissimo, ma prima la salute' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le lacrime di Sergio Aguero. Il Kun in conferenza stampa lo annuncia subito: "Sono qui per dirvi che Smetto di giocare". L'attaccante argentino del Barcellona è costretto a ritirarsi dopo i problemi ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ledi Sergio. Il Kun in conferenza stampa lo annuncia subito: "Sono qui per dirvi chedi". L'attaccante argentino del Barcellona è costretto a ritirarsi dopo i problemi ...

Advertising

muntzer_thomas : #vianantro dal calcio peofessionistico - RaiSport : ? #Aguero si ritira: 'Scelta di salute' Il #Kun tra le lacrime: 'È un momento molto difficile' ??… - rendina84 : RT @TuttoFanta: Il #kun #Aguero annuncia il ritiro in lacrime: 'Decisione inevitabile, presa 10 giorni fa'. #tuttofantacalcio #tfc #news #… - TuttoFanta : Il #kun #Aguero annuncia il ritiro in lacrime: 'Decisione inevitabile, presa 10 giorni fa'. #tuttofantacalcio #tfc… - LibroStranieri : RT @EnricoTurcato: Le lacrime del “Kun” #Aguero mi toccano. Un grandissimo attaccante, uno che ha scritto per davvero il suo nome nella s… -