Aguero annuncia l'addio al calcio: il video è straziante! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aguero annuncia l'addio al calcio. Sulle tribune del Camp Nou, davanti ad alcuni suoi compagni e allenatori, il Kun Aguero ha annunciato il suo addio al cacio in lacrime. Qui di seguito le sue parole: "Questa conferenza è per informarvi che ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico. il momento è molto difficile, ma sono comunque molto felice per la decisione che ho preso. Prima di tutto si tratta della mia salute ed il motivo per cui sono arrivato a prendere questa decisione è il problema che ho avuto circa un mese fa". Aguero Ritiro BarcellonaPoi aggiunge: "Con i medici abbiamo preso la migliore decisione, quella di smettere di giocare. Sono arrivato a questa conclusione 10 giorni fa. Ho fatto di tutto per avere qualche speranza, ma non ..."

