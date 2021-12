Aguero annuncia il ritiro: «Momento durissimo, ma prima la salute» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sergio ‘Kun’ Aguero ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Lo ha fatto durante una conferenza stampa convocata al Camp Nou, insieme al presidente del Barcellona, Joan Laporta. “Ho deciso di smettere di giocare a calcio professionistico. È un Momento molto difficile”, ha detto commosso l’ex Manchester City. L’attaccante argentino ha sofferto di un’aritmia nella L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sergio ‘Kun’hato il suodal calcio. Lo ha fatto durante una conferenza stampa convocata al Camp Nou, insieme al presidente del Barcellona, Joan Laporta. “Ho deciso di smettere di giocare a calcio professionistico. È unmolto difficile”, ha detto commosso l’ex Manchester City. L’attaccante argentino ha sofferto di un’aritmia nella L'articolo

