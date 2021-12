Afghanistan | l' Onu accusa i Talebani | decine di esecuzioni sommarie

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Afghanistan #ONU esprime preoccupazione per le 'uccisioni extragiudiziali'… - andreastoolbox : Afghanistan. Onu accusa i talebani “72 esecuzioni extragiudiziali” - Rai News - SurrexitVere : RT @fondazioneoasis: A settembre l'Onu aveva previsto il rischio di un milione di bambini morti in #Afghanistan. Ora l'inverno è arrivato e… - AlbaneseAl : AFGHANISTAN. Il 97% della popolazione sotto la soglia di povertà #agcnews #afghanistan #carestia #onu… - AGCsegreteria : AFGHANISTAN. Il 97% della popolazione sotto la soglia di povertà #agcnews #afghanistan #carestia #onu… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Onu

"Tra agosto e novembre abbiamo ricevuto denunce credibili di oltre 100 esecuzioni di persone legate al passato governo o alle forze di sicurezza, di cui 72 compiute dai talebani", ha dichiarato l'Alta ...L'agenziaWorld food programme (Wfp) sta rapidamente potenziando le operazioni umanitarie inper assistere, nel 2022, oltre 23 milioni di persone in condizione di fame grave, con l'inflazione e ..."Tra agosto e novembre abbiamo ricevuto denunce credibili di oltre 100 esecuzioni di persone legate al passato governo o alle forze di sicurezza, di cui 72 compiute dai talebani", ha dichiarato l ...L'agenzia Onu World food programme (Wfp) sta rapidamente potenziando le operazioni umanitarie in Afghanistan per assistere, nel 2022, oltre 23 milioni di persone in condizione di fame grave, con l'inf ...