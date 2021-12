(Di giovedì 16 dicembre 2021) Quest’oggi vi abbiamo riportato la notizia che la WWE ed i network televisivi che trasmettono i suoi programmi, sarebbero molto interessate ad acquisire i servigi di MJF. Il talentoAEW si è imposto in questi anniuno dei talenti di maggiore affidabilità al microfono tra quelli a disposizione di Tony Khan ed è oggi uno degli “original” dal maggior potenziale. MJF non ha mai smentito di essere interessato a trattare con la WWE quando scadrà il suo contratto con la AEW ed anche se questo atteggiamento così attento ai soldi potrebbe essere solo un modo per farsi odiare ancora di più dai fan, la realtà è che il suo contratto è effettivamente in scadenza nel 2024 ed a condizioni che certamente andranno riconsiderate vista la sua crescita. The bidding war of 2024. Maxwell Jacob Friedman™? (@The MJF) December 15, 2021 Il wrestler ha ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: MJF risponde alle voci che lo vedrebbero come obiettivo della WWE - - SpazioWrestling : VI PIACEREBBE VEDERLO DALLE PARTI DI STAMFORD? #NJF #WWE #AEW - TSOWrestling : La clamorosa vicenda si è risolta per il meglio grazie al tempestivo intervento dei due wrestler #AEW #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Vi piacerebbe vedere lo scontro tra il Tribal Chief e l'atleta della #AEW? #TSOW // #TSOS - SpazioWrestling : AEW: MJF dichiara che diventerà campione mondiale nel 2022 #AEW #MJF -

Ultime Notizie dalla rete : AEW MJF

VINCITORE:World Tag Team Championship Match: Penta El Zero Miedo & Rey Fenix (C) (con Alex Abrahantes) vs. FTR (con Tully Blanchard) VINCITORI: Penta El Zero Miedo & Rey Fenix...... Pac & Cody Rhodes vs Malakai Black & Andrade El Idolo, Darby Allin vse CM Punk vs Eddie Kingston. Extreme Rules 2021/ Wrestling WWE, Reigns e Becky Lynch campioni: tutti i risultatiFULL ...MJF, Hikaru Shida and AEW World Champion "Hangman" Adam Page are the favorites to win at AEW Dynamite Winter Is Coming.WWE reportedly has significant interest in top AEW star MJF. WWE TV partners FOX and the USA Network also reportedly have interest in WWE signing MJF, according to Andrew Zarian of F4Wonline.com.