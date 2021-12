Adriano Pantaleo: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sull’attore e regista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Scopriamo di più sulla vita privata di Adriano Pantaleo, attore e regista appena visto nella riedizione televisiva della celebre commedia di Eduardo De Filippo Sabato, Domenica e Lunedì. Adriano è una vecchia conoscenza del pubblico, che ha imparato ad amarlo fin da quando era piccolo e prese parte ad una fortunata serie tv. Ecco le informazioni che abbiamo trovato sul suo conto. Chi è Adriano Pantaleo: biografia, carriera e Instagram Adriano Pantaleo è nato a Napoli il 9 Settembre del 1983 (Vergine). L’attore partenopeo ha iniziato a calcare le scene quando era ancora un bambino, esordendo nel 1992 in Ci hai rotto papà, un film di Castellano e Pipolo, al quale fece ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Scopriamo di più sulladi, attore eappena visto nella riedizione televisiva della celebre commedia di Eduardo De Filippo Sabato, Domenica e Lunedì.è una vecchia conoscenza del pubblico, che ha imparato ad amarlo fin da quando era piccolo e prese parte ad una fortunata serie tv. Ecco le informazioni che abbiamo trovato sul suo conto. Chi èè nato a Napoli il 9 Settembre del 1983 (Vergine). L’attore partenopeo ha iniziato a calcare le scene quando era ancora un bambino, esordendo nel 1992 in Ci hai rotto papà, un film di Castellano e Pipolo, al quale fece ...

