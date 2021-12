“Adele One Night Only”: il ritorno della cantante e l’intervista con Oprah Winfrey (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In onda questa sera su Sky In prima tv assoluta arriva oggi, mercoledì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW Adele One Night Only. Uno speciale che celebra il ritorno dell’artista vincitrice di 15 Grammy Awards. Adele One Night Only è stato girato all’esterno dell’iconico Griffith Park Observatory di Los Angeles, racchiude un live che spazia tra alcuni dei suoi brani più celebri (da “Hello” a “Skyfall”, da “Someone Like You” a “Rolling In The Deep”) per finire ad alcune tracce contenute in “30”. L’album uscito a sei anni dall’ultimo ha segnato il suo ritorno ufficiale. Adele One Night Only, l’intervista con Oprah Sempre all’interno dello speciale ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In onda questa sera su Sky In prima tv assoluta arriva oggi, mercoledì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOWOne. Uno speciale che celebra ildell’artista vincitrice di 15 Grammy Awards.Oneè stato girato all’esterno dell’iconico Griffith Park Observatory di Los Angeles, racchiude un live che spazia tra alcuni dei suoi brani più celebri (da “Hello” a “Skyfall”, da “Someone Like You” a “Rolling In The Deep”) per finire ad alcune tracce contenute in “30”. L’album uscito a sei anni dall’ultimo ha segnato il suoufficiale.OneconSempre all’interno dello speciale ...

