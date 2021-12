Addio a Riccardo Ehrman | il giornalista che con le sue domande fece cadere il muro di Berlino

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il, con la sua domanda, innescò la caduta deldi. Chi era lo storico corrispondente Ansa italiano nella Germania dell’Est che fu protagonista del momento storico cruciale che, più di tutti, pose fine al secolo breve Se n’è andato per sempre nella giornata di ierie storico inviato dell’ANSA aEst nel momento in cui cadde ildi. Fu proprio in relazione a quest’ultima vicenda che,, divenne noto a livello internazionale, diventando protagonista del momento storico che, più di tutti, pose fine al Secolo Breve. Chi era, ilche innescò la caduta del ...

Agenzia_Ansa : Addio a Riccardo Ehrman, fece cadere il Muro di Berlino. Era corrispondente ANSA a Berlino est, pose la domanda cru… - Ambtedesco : Addio a Riccardo #Ehrman, il giornalista dell'@Agenzia_Ansa che con la sua domanda sui permessi di viaggio dalla D… - florianoel : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Riccardo Ehrman, fece cadere il Muro di Berlino. Era corrispondente ANSA a Berlino est, pose la domanda cruciale… - fraacc : RT @Ambtedesco: Addio a Riccardo #Ehrman, il giornalista dell'@Agenzia_Ansa che con la sua domanda sui permessi di viaggio dalla DDR il 9… - MattiaGallo17 : RT @Ambtedesco: Addio a Riccardo #Ehrman, il giornalista dell'@Agenzia_Ansa che con la sua domanda sui permessi di viaggio dalla DDR il 9… -

Un lavoro certosino, appassionante e non facile, sorvegliato com'era notte e giorno: Quel giorno del 1989 Ehrmann aveva 60 anni e per un incrocio di fattori casuali ha contribuito a ... Noto al mondo come l'uomo che fece cadere il Muro di Berlino, è morto oggi a Madrid a 92 anni Riccardo Ehrman.