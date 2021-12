Accompagna la figlia all'altare ma muore dopo poche ore, Maria Grazia era gravemente malata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La tragedia Come si evince su Leggo.it, la tragedia è avvenuta sabato 11 dicembre a Godega, in provincia di Treviso. La donna ha avuto il tempo di vivere l'emozione di vedere sua figlia ... Leggi su ilroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La tragedia Come si evince su Leggo.it, la tragedia è avvenuta sabato 11 dicembre a Godega, in provincia di Treviso. La donna ha avuto il tempo di vivere l'emozione di vedere sua...

Advertising

infoitinterno : Malata di cancro accompagna la figlia all’altare e muore poche ore dopo la fine della cerimonia - infoitinterno : Accompagna la figlia all'altare, muore per un malore poche ore dopo - infoitinterno : Treviso, madre accompagna la figlia all’altare e la sera muore improvvisamente - infoitinterno : Accompagna la figlia all'altare e muore poche ore dopo, Godega in lutto per la morte di Maria Grazia Spallina. Doma… - infoitinterno : Treviso, Maria Grazia Spallina accompagna la figlia all'altare e muore: un dramma sconvolgente -