Acceleratore Italia-Francia, spinta all’internazionalizzazione delle PMI (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le imprese Italiane e francesi, in particolare Pmi e Mid Cap (società quotate in un mercato azionario caratterizzate da media capitalizzazione), avranno a disposizione un nuovo strumento per accelerare i processi di internazionalizzazione e proiettarsi con successo nei rispettivi mercati in Italia e Francia. E’ la novità lanciata in giornata da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Bpifrance, Elite-società del gruppo Euronext e Team France Export che riguarda l’Acceleratore Franco-Italiano, il primo programma congiunto tra Francia e Italia per affiancare le imprese nella loro crescita attraverso delle sessioni di formazione dedicate e per aumentare le opportunità di business tra le aziende dei due Paesi con la programmazione di incontri bilaterali. Una ... Leggi su fmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le impresene e francesi, in particolare Pmi e Mid Cap (società quotate in un mercato azionario caratterizzate da media capitalizzazione), avranno a disposizione un nuovo strumento per accelerare i processi di internazionalizzazione e proiettarsi con successo nei rispettivi mercati in. E’ la novità lanciata in giornata da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Bpifrance, Elite-società del gruppo Euronext e Team France Export che riguarda l’Franco-no, il primo programma congiunto traper affiancare le imprese nella loro crescita attraversosessioni di formazione dedicate e per aumentare le opportunità di business tra le aziende dei due Paesi con la programmazione di incontri bilaterali. Una ...

