A Roma il primo Green Smart Wall: ecco l’opera che trasforma lo spazio pubblico e svolge una funzione sociale all’interno della comunità (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un mosaico in bioresina con tecnologia IoT, questo è The Endless Growth, inaugurato a Garbatella: è il primo Green Smart Wall della città di Roma grazie alla vittoria del premio speciale di Myllenium Award, sezione MyCity – Yourban2030, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla Regione Lazio e dal Ministero della Cultura. Un’opera a tutto tondo che parte dalla rappresentazione dell’autore ma avvolge il territorio: questo è molto altro è The Endless Growth, il primo Green Smart Wall di Roma, realizzato a Garbatella . Photo Credits: Giulio Cafasso via Comunicazione GenerAzioni GiovaniThe Endless Growth: il primo Green ... Leggi su funweek (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un mosaico in bioresina con tecnologia IoT, questo è The Endless Growth, inaugurato a Garbatella: è ilcittà digrazie alla vittoria del premio speciale di Myllenium Award, sezione MyCity – Yourban2030, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla Regione Lazio e dal MinisteroCultura. Un’opera a tutto tondo che parte dalla rappresentazione dell’autore ma avvolge il territorio: questo è molto altro è The Endless Growth, ildi, realizzato a Garbatella . Photo Credits: Giulio Cafasso via Comunicazione GenerAzioni GiovaniThe Endless Growth: il...

Advertising

_rjardon : RT @galleriaspada: Guerre d'amore e altre evenienze sentimentali nelle arie del primo Seicento per tenore e tiorba risuonate ieri in Galler… - tusciaweb : Incendio nella caserma dei carabinieri di Tor di Quinto, un militare ferito Roma - Un incendio è divampato nel pri… - VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Le notizie più importanti di oggi! #ASRoma #Vocegiallorossa - Neuer_GK9 : RT @mkersofficial: Christmas Brawl Competition il primo torneo di Brawl Stars organizzato da AS Roma Esports e Mkers. Iscriviti ora ?? https… - CSSport1015 : ?? #Borderò Quale sarebbe il vostro primo acquisto per la Roma a gennaio? ?? Live Twitch: -