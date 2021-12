A Palazzo Wedekind a Roma presentato il dossier 'Diamante 2024' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - E' stato presentato a Roma, presso Palazzo Wedekind a piazza Colonna, il dossier ‘Transizioni Occasioni e rischi del nostro tempo', sulla candidatura di Diamante a Capitale della cultura 2024. Il sindaco del borgo calabrese, Sen. Ernesto Magorno, ha espresso il suo entusiasmo: “Per noi essere qui rappresenta già una grande vittoria. Ringrazio il Presidente Inps, Pasquale Tridico, per aver messo a nostra disposizione questa meravigliosa location e non posso non ringraziare, ancora una volta, la Senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Diamante, che ha deciso di accettare la nostra proposta di essere Presidente Onoraria del Comitato a sostegno della candidatura. Il legame con la comunità ebraica è molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021), 15 dic. (Adnkronos) - E' stato, pressoa piazza Colonna, il‘Transizioni Occasioni e rischi del nostro tempo', sulla candidatura dia Capitale della cultura. Il sindaco del borgo calabrese, Sen. Ernesto Magorno, ha espresso il suo entusiasmo: “Per noi essere qui rappresenta già una grande vittoria. Ringrazio il Presidente Inps, Pasquale Tridico, per aver messo a nostra disposizione questa meravigliosa location e non posso non ringraziare, ancora una volta, la Senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di, che ha deciso di accettare la nostra proposta di essere Presidente Onoraria del Comitato a sostegno della candidatura. Il legame con la comunità ebraica è molto ...

