A Palazzo Wedekind a Roma presentato il dossier ‘Diamante 2024’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ stato, pressoa piazza Colonna, il‘Transizioni Occasioni e rischi del nostro tempo’, sulla candidatura di Diamante a Capitale della cultura 2024. Il sindaco del borgo calabrese, Sen. Ernesto Magorno, ha espresso il suo entusiasmo: “Per noi essere qui rappresenta già una grande vittoria. Ringrazio il Presidente Inps, Pasquale Tridico, per aver messo a nostra disposizione questa meravigliosa location e non posso non ringraziare, ancora una volta, la Senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Diamante, che ha deciso di accettare la nostra proposta di essere Presidente Onoraria del Comitato a sostegno della candidatura. Il legame con la comunità ebraica è molto forte, merito del cedro, straordinario veicolo di unione tra i popoli”. “Il 15% del nostro ...