"A Natale entro nella casa del GF VIP": rivelazione col botto, Signorini ha piazzato il colpaccio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) GF VIP: c'è chi viene e c'è chi va, ma gli ingressi in previsione del Natale sono davvero clamorosi: Signorini si aggiudica un altro Big. il nuovo VIP atteso a Natale (fonte instagram)Non perde un colpo, Alfonso Signorini. Nelle ultime puntate del reality abbiamo visto vari vipponi abbandonare la trasmissione, causa eliminazione, oppure per clausole contrattuali. La schiera dei VIP si è perciò sfoltita di parecchio, ed è necessario introdurre nuova linfa vitale nello show. Considerando anche l'abbandono di personaggi del calibro di Alex Belli e Francesca Cipriani, che hanno movimentato parecchio le dinamiche di gioco, la scelta è ricaduta su una celebrità molto focosa e affatto timida: chi sarà? LEGGI ANCHE>> "Sei una spazzatura umana": lite tra pantere al GF VIP, rissa incontrollabile La comunicazione è di oggi, ...

