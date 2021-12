A Napoli boom neonati contagiati, pediatra Policlinico : "Vaccino anti - Covid sicuro anche in gravidanza" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) commenta Nascono positivi al Covid o lo diventano poco dopo. È la condizioni di alcuni neonati ricoverati al Policlinico 'Luigi Vanvitelli' di Napoli . 'Con la ripresa delle scuole la situazione è in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021) commenta Nascono positivi alo lo diventano poco dopo. È la condizioni di alcuniricoverati al'Luigi Vanvitelli' di. 'Con la ripresa delle scuole la situazione è in ...

Advertising

mattino5 : #Covid, La situazione al Policlinico Federico II #Mattino5 - Seat_600_Leon : RT @linkmotorsepoca: FIAT - 600 D - 1963 - RESTAURATA - € 6990 LINK MOTORS NAPOLI 2 PROPONE IN VENDITA: FIAT - 600 D - 1963 - RESTAURATA Vi… - mattino5 : Siamo in onda e iniziamo subito la puntata di #Mattino5 parlando di #vaccini ai bambini: boom di prenotazioni, ma a… - CCokina12 : RT @NicoSchira: Momento magico per Marco #Nasti: dopo il boom in Primavera verrà convocato in Prima Squadra per #Milan-Napoli. Per il class… - ItaloBalbo11 : << NEONATI : BOOM DI RICOVERI ALL'OSPEDALE PEDIATRICO SANTOBONO DI NAPOLI. LE MAMME SONO TUTTE NO-VAX.......>>?????? (Il Mattino) -