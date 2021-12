“A casa tutti bene – la serie” : quando esce la nuova produzione di Muccino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarà un reboot dell’omonimo film “A casa tutti bene” uscito nel 2018, e primo prodotto tv del regista cinematografico Gabriele Muccino. Ecco quando uscirà, dove sarà possibile vederla e tutto quello che c’è da sapere sulla serie. Trama del reboot diretto da Gabriele Muccino La messa in onda è prevista per il 20 dicembre, e sarà disponibile su Sky serie e su Now.Si tratta di un reboot del film che è stato campioni d’incassi, e che ha significato un grande successo per il regista Gabriele Muccino. Pietro Ristuccia ed Alba sono proprietari del ristorante San Pietro, nel cuore della capitale, attività gestita dalla famiglia da oltre 40 anni. Il figlio Carlo, con la compagna Ginevra, mai realmente accettata dalla famiglia, e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarà un reboot dell’omonimo film “A” uscito nel 2018, e primo prodotto tv del regista cinematografico Gabriele. Eccouscirà, dove sarà possibile vederla e tutto quello che c’è da sapere sulla. Trama del reboot diretto da GabrieleLa messa in onda è prevista per il 20 dicembre, e sarà disponibile su Skye su Now.Si tratta di un reboot del film che è stato campioni d’incassi, e che ha significato un grande successo per il regista Gabriele. Pietro Ristuccia ed Alba sono proprietari del ristorante San Pietro, nel cuore della capitale, attività gestita dalla famiglia da oltre 40 anni. Il figlio Carlo, con la compagna Ginevra, mai realmente accettata dalla famiglia, e la ...

