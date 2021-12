A casa lontano da casa. I risultati del progetto di Refugees welcome: “L’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione”. Diretta tv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) All’associazione stampa estera di Roma vengono presentati i risultati del progetto triennale di Refugees welcome dedicato alL’accoglienza in famiglia dei rifugiati. Segui la Diretta “A casa lontano da casa. Presentazione dei risultati del progetto: ‘L’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione'”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) All’associazione stampa estera di Roma vengono presentati ideltriennale didedicato alindei rifugiati. Segui la“Ada. Presentazione deidel: ‘indi'”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A casa lontano da casa. La presentazione dei risultati del progetto: "L'accoglienza in famiglia come…

