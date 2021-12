23 195 contagi | 129 morti | il bollettino è uno choc L' ipotesi sulle ragioni del disastro | cosa sta accadendo in Italia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La situazione epidemiologica dell'continua a peggiorare, pur rimanendo una delle migliori nel panorama europeo, dove invece il Covid sta dilagando e si sta diffondendo anche nella sua nuova variante Omicron. Ildi oggi, mercoledì 15 dicembre, dà conto di 23.195ati, 14.802 guariti e 129a fronte di 634.638 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 3,7 per cento (+1 rispetto a ieri). Per il secondo giorno consecutivo è stato aggiornato il nuovo record di casi e di decessi legati al Covid, almeno per quanto riguarda la quarta ondata. Numeri che invitano alla prudenza in vista del Natale, ma che tutto sommato restano ancora gestibili, soprattutto alla luce di quanto sta succedendo negli altri Paesi europei. Come ad esempio il Regno Unito, che è sull'orlo di una ...

Sono 1.404 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 31.618 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1037. Il tasso di positività sale