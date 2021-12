15 Dicembre 1991: il Foggia di Zeman firma un pirotecnico 3-3 al San Paolo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) “Bisogna riconoscere che questo Foggia non è mai morto, anzi. Più fai gol e più continua ad attaccare” Le parole del grandissimo gestore chiamato Claudio Ranieri risuonavano come una sentenza, perfetta analisi di una squadra partita in sordina e da pura matricola e pian piano salita agli onori della ribalta. Un gioco spumeggiante, quello dei ragazzi di Zeman. Un gioco a tratti spericolato ma sempre organizzato, fondato su una zona incredibilmente pura e su un attacco tra i migliori del campionato. Il Napoli, nella stagione che lo vedeva ormai orfano del suo condottiero argentino, aveva iniziato quell’incontro del 15 Dicembre 1991 con il piglio giusto, deciso a prendersi tre punti fondamentali per la corsa alle prime posizioni, dopo il 4-0 rifilato al Cagliari una settimana ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) “Bisogna riconoscere che questonon è mai morto, anzi. Più fai gol e più continua ad attaccare” Le parole del grandissimo gestore chiamato Claudio Ranieri risuonavano come una sentenza, perfetta analisi di una squadra partita in sordina e da pura matricola e pian piano salita agli onori della ribalta. Un gioco spumeggiante, quello dei ragazzi di. Un gioco a tratti spericolato ma sempre organizzato, fondato su una zona incredibilmente pura e su un attacco tra i migliori del campionato. Il Napoli, nella stagione che lo vedeva ormai orfano del suo condottiero argentino, aveva iniziato quell’incontro del 15con il piglio giusto, deciso a prendersi tre punti fondamentali per la corsa alle prime posizioni, dopo il 4-0 rifilato al Cagliari una settimana ...

