14esima giornata Eurolega 2021 22 | Milano torna a volare | piegato il Panathinaikos

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpiache abbatte il75-54 per la/22. Decisivi per i meneghini i 19 punti di Hall e i 14 punti di Hines. Con questo successo si confermano in terza posizione appena dietro Barcellona e Real Madrid, quest’ultimo prossimo avversario al Forum giovedì 16 dicembre./22:si riscopre imbattibile? Dopo le quattro sconfitte consecutive che sembravano aver minato le sue certezze,ha ripreso la strada giusta in Europando a ridosso delle altre big. Il match contro i greci inizia su ritmi alti con Daniels e Macon che si rispondono canestro ...