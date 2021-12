Zucca alla siciliana: leggerissima e saporita. Solo 150 Kcal! (Di martedì 14 dicembre 2021) La Zucca è il frutto per eccellenza della stagione che stiamo vivendo. Grazie a lei è possibile cucinare piatti buonissimi e sempre diversi tra loro infatti la ricetta di oggi non fa eccezione. La Zucca alla siciliana gratinata al forno è un piatto adatto a qualsiasi pasto ed, oltre ad essere saporito, è povera di grassi e leggerissimo. Prepararla è facile e veloce. Gli ingredienti utili per cucinare questa ricetta sono: Olio extravergine d’oliva 100 gr di olive nere 15 pomodorini 1,3 kg di Zucca 70 gr di pane raffermo Sale 2 cucchiaini di capperi sotto sale Prezzemolo Pepe 40 gr di scamorza Per preparare il nostro piatto a base di Zucca abbiamo bisogno di una manciata di minuti ed è, come abbiamo già detto, davvero semplicissimo. Tempo totale: 45 minuti Preparazione: 15 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 14 dicembre 2021) Laè il frutto per eccellenza della stagione che stiamo vivendo. Grazie a lei è possibile cucinare piatti buonissimi e sempre diversi tra loro infatti la ricetta di oggi non fa eccezione. Lagratinata al forno è un piatto adatto a qualsiasi pasto ed, oltre ad essere saporito, è povera di grassi e leggerissimo. Prepararla è facile e veloce. Gli ingredienti utili per cucinare questa ricetta sono: Olio extravergine d’oliva 100 gr di olive nere 15 pomodorini 1,3 kg di70 gr di pane raffermo Sale 2 cucchiaini di capperi sotto sale Prezzemolo Pepe 40 gr di scamorza Per preparare il nostro piatto a base diabbiamo bisogno di una manciata di minuti ed è, come abbiamo già detto, davvero semplicissimo. Tempo totale: 45 minuti Preparazione: 15 ...

